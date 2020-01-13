Sakarya'da geçen yıl 50 milyon metreküp atık su arıtıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geçen yıl kentte bulunan tesislerde 50 milyon metreküp atık suyun arıtıldığını bildirdi.

Yüce, yazılı açıklamasında, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin dört bir yanında inşa edilen 6 atık su arıtma tesisiyle 2019 yılında çevreye yönelik çok ciddi katkılar sağlandığını belirtti.

Atık su altyapısına ve arıtma tesislerine yatırımların aralıksız sürdüğünü aktaran Yüce, Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni revize etmek ve koku sorununu ortadan kaldırmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yüce, bu tesisle 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol'da bulunan atık su terfi merkezlerinin üzerini tamamen kapattıklarını belirterek, "Hemen ardından hayata geçirdiğimiz projeyle üzerini kapattığımız bu noktalarda koku giderim sistemi kurduk. Bu sistem hava kanalları vasıtasıyla tek noktada toplanan kokuyu kimyasal yıkamayla yıkıyor, daha sonra aktif karbon ünitesine geçiş yapan kötü kokulu gazları ortadan kaldırıyor. 1 milyon nüfusa hizmet etme kapasitesine sahip olan Karaman Atıksu Arıtma Tesisi, şehrimizin doğası açısından büyük öneme sahip. Bu tesisimizde 2019 yılında 31 milyon 66 bin metreküp atık su arıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynarca'ya da atık su arıtma tesisi yapılacak

Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde geçen yıl 5 milyon 113 bin metreküp atık suyun arıtıldığına dikkati çeken Yüce, şunları kaydetti:

" Karadeniz'e ve bölgede bulunan su kaynaklarına önemli güvence getiren ve geçtiğimiz yıl devreye aldığımız Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi'nde 201 bin 500 metreküp atık suyu arıtarak temiz şekilde doğaya deşarj ettik. Hendek, Karasu ve Geyve- Pamukova atık su arıtma tesislerimizle şehrimizde bulunan 6 tesiste arıttığımız atık su miktarı 50 milyon metreküpü buldu. Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan atık su arıtma oranımızı artırmak ve çevreye duyarlı yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah tamamlanma aşamasına gelen Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi de tamamlayarak devreye alacağız. Kaynarca'ya bir tesis kazandırmak için de hazırlıklarımız sürüyor."