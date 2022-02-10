Sakarya'da genç kadının tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde genç kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde Damla K'yi (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan M.C.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Damla K. ve M.C.B'nin Konya'dan ziyaret amacıyla Sakarya'ya geldiği, olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.