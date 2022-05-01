Sakarya'da HAK-İŞ üyelerinden "1 Mayıs" açıklaması - Son Dakika

Sakarya'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ üyeleri adına açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara "Örgütlü ol, sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol" dediklerini ifade eden Gökdemir, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. HAK-İŞ olarak bugün; emek, barış, özgürlük, adalet, refah ve demokrasi için 81 ilden ve dijital platformlardan haykırıyoruz. Yaşasın alın teri döken yiğit emekçiler, yaşasın uluslararası sendikal dayanışma, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın HAK-İŞ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü. Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun. Yeniden meydanlarda buluşmak dileğiyle, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyoruz."