Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde palet geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde palet geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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