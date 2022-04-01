Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından bir tanık dinlendi.

Sanıkları evlerinin yakınında kalmaları dolayısıyla tanıdığını belirten tanık F.G, "Arada bir gidip geliyordum. Melike'yi görmüştüm. Savcılık ifadem geçerlidir, bildiklerimi orada anlattım." dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Ustael, iddiaları kabul etmediğini bildirdi.

Sanıkların avukatları da tanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Müşteki avukatları ise eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenilmesi için yazılan müzekkerin cevabının beklenmesine, Ustael'in celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçenin hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu'ya olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

İddianame

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava bu dosyayla birleştirilmişti. Sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava da yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.