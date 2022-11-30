Sakarya'daki cinsel taciz dehşetini acılı anne gözyaşlarıyla anlattı

Kızını aramak için çıktığı yolda düşerek yara alan anne: "Bu olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi"

"Kızımın elinde termosu vardı ağır bir şey onu camlara vurmuş, bağırmış ve çağırmış ama hiçbir insan tepki vermemiş"

"Kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş"

SAKARYA - Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste cinsel taciz teşebbüsünde bulunulan ve darp edilen 21 yaşındaki kızın annesi yaşanan iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlattı. Acılı anne, "Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Ben şuanda psikolojik destek alacağım, alsam ne olur? Bu beynimdeki iki saatlik olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi" dedi.

Üniversite okuduğu İstanbul'dan Sakarya'ya ailesinin yanına gelen 21 yaşındaki M.K., Erenler ilçesinde şehir içi yolcu taşıma minibüsünde şoför S.S.Y. tarafından elleri arkadan bağlanarak cinsel taciz teşebbüsüne ve darp olayına maruz kaldı. Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken acılı anne kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlattı. Acılı anne Sevgi Koyuncu kızının telefonuna ulaşamayınca arayışa geçtiğini ve arayış içindeyken düşüp yaralandığını aktardı. Acılı anne Koyuncu, kızının psikolojisinin bozulduğunu aktardı.

"Minibüs şoförü aracın kapılarını kapatmış, ışıkları söndürmüş emellerine alet etmeye çalışmış"

Kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne Sevgi Koyuncu, "Ben çocuğumu o sabah İstanbul'a sapasağlam gönderdim. Ben çocuğumu Allah'a emanet ettim. 3 yıldan beri ben çocuğumu okutabilmek için mücadele veriyorum. Topluma güzel evlat kazandırabilmek için, psikoloji bölümü okuyor benim kızım. Saat akşam 11 oldu telefonuna hala ulaşamıyordum, anne yüreği başında bir şey olduğunu hissettim. Daha sonrasında babasına söyledim, gitti dışarıya baktı ama maalesef yok. Kalbimi en fazla sızlatan nokta şu oldu; ben aramaya çıktım ve olay bölgesinden 5 dakika mesafede ayağım takıldı düştüm, yüz üstü ve 5 dakika ileride benim kızımı, minibüs şoförü aracın kapılarını kapatmış, ışıkları söndürmüş emellerine alet etmeye çalışmış ve benim kızım da mücadele etmiş. Bu olayın olduğu yer insanların geçtiği yer. Benim kızımın elinde termosu vardı ağır bir şey onu camlara vurmuş, bağırmış ve çağırmış ama hiçbir insan tepki vermemiş. Arabanın içerisinde benim çocuğumun elini bağlamış, ağzının üzerine basmış emellerini gerçekleştirebilmek için. O esnada kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş" dedi.

"Benim kızımın ölüsü gelebilirdi"

Acılı anne Koyuncu, "Çocuğum psikoloji okuduğu için onu terapi etmeye çalışmış, "Yapma" demiş, "senin annen, bacın yok mu? Kuvvetin bana mı yetiyor" demiş. Bunu der demez daha çok dövmeye başlamış. Benim çocuğumun ellerindeki kelepçeyi çözüyor ve diyor ki, "Eğer bunu anlatırsan ailene seni öldürürüm arkana bakamadan kaç git" çocuğum iniyor biraz yürüdükten sonra arakasına bakıyor ve plakayı alıyor. Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Ben şuanda psikolojik destek alacağım, alsam ne olur? Bu beynimdeki iki saatlik olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi. Bir evlat kolay yetiştirilmiyor, susmayacağım. Bunu yapandan suç duyurusunda bulunacağım bu pislik şuan içeride 20, 30, 50 yıl acaba benim çektiklerimi geri getirebilirler mi? getiremezler" diye konuştu.

"Darp edildiği minibüsten kaçarak ailesinin evine sığınmış"

Sakarya kadın platformu sözcüsü Yasemin Eyüpoğlu, "28 Kasım akşamı İstanbul'daki bir üniversitede eğitim gören M.K. isimli genç kız Sakarya'da yaşayan ailesinin evine geldikten sonra Erenler İlçesinde ailesinin yaşadığı eve gitmek için bindiği minibüs sürücüsü S.S.Y'nin cinsel amaçlı saldırısına uğramıştır. M.K. isimli genç kızın ellerini bağlayıp cep telefonunu elinden alan S.S.Y. kıza tecavüz etmek istemiş genç kız karşı koyunca feci şekilde darp edildiği minibüsten kaçarak ailesinin evine sığınmış ve yaşadıklarını anlatmasının ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştır. Dün akşam saatlerinde Adapazarı'nda kaçmak üzereyken polisler tarafından yakalanan şüpheli şoförün 30 suç kaydı olduğu hırsızlık nedeniyle girdiği hapisten 8 gün önce çıktığı ortaya çıkmıştır" derken Sakarya Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Birke Varol, "Dosyaya ilişkin incelemelerimiz detaylı şekilde başlayacaktır. İlk aşamada şüphelinin tutuklandığı bilgisini aldık. Yarından itibaren dosyaya kadın hakları merkezi olarak müdahil olacağız ve Sakarya Barosu olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Sakarya'da Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında yaşanan olayda, üniversite okuduğu İstanbul'dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı'ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etti. Sürücüye tepki vermesi neticesinde minibüsten kurtulan genç kızın ailesine duruma anlatması sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri olaydan yaklaşık 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli 'nitelikli cinsel suçu tam olarak gerçekleşmemiş saldırıya teşebbüs', 'cebir', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.