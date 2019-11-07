Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "İslami İktisat ve İnsan Seminerleri"nin açılış dersine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca tarihi Alicanlar Konağı'nda düzenlenen Büyükşehir Akademi etkinliklerinde, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte "İslami İktisat ve İnsan Seminerleri" açılış dersi yapıldı.

Seminerde "Yeni Türkiye'de Ekonomide Dönüşüm İmkanları: İslami Yol" konulu sunum yapan Savaşan, İslam ekonomisini, "faizsizlik prensibini ve geliri yeniden dağıtıcı, zekat ve sadakayı merkeze alan bir sistem" olarak tanımladı.

İslam ekonomisinin toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi gerektiğini, üretim ve istihdamın öne çıkarılması gerektiğini ve İslam'ın da buna uygun olduğunu ifade eden Savaşan, kamu ve özel sektör katılım bankaları, İslami sigorta, sukuk (İslami tahvil), Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu, İstanbul İslami Finans Merkezi gibi konu başlıklarında ayrıntılı bilgi verdi.

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır da "Finansal ve İktisadi Sistemler" konusunu anlattı.

Seminere Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, akademisyenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

SAÜ'de Kariyer Günü Söyleşisi düzenlendi

SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından "Kariyer Günü" söyleşisi düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin salonunda düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını yapan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, üniversitenin eğitim haricinde öğrencilere kariyer danışmanlığı da yaparak önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Kariyer danışmanlığının öğrencilerin mezuniyet sonrası neler yapacaklarına dair zihinlerinde bir fikir oluşması için güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Gürdal, "Kariyer Günü etkinliğinin de bu noktada katkı sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Özdemir, KOSGEB Sakarya İl Müdürü Onur Kurtçu, TKG Otomotiv İnsan Kaynakları Grup Müdürü Pınar Çimen, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kayış, Küçükçalık A.Ş. İK Müdürü Kamil Çizer de konuşma yaptı.

Söyleşinin devamında ADECCO Türkiye temsilcileri, bazı öğrencilerle iş görüşmesi simülasyonu yaptı.