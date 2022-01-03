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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

03.01.2022 16:40
Sakarya'dan kısa kısa

Erenler Belediyesince yeni yılın ilk meclis toplantısı, Başkan Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesince yeni yılın ilk meclis toplantısı, Başkan Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye salonunda yapılan toplantıda, 8 gündem maddesi karara bağlandı.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni eden Kılıç, "2021 yılındaki yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra zabıta ekiplerimizin fahiş fiyat denetimlerine başladığını ve zaman zaman Büyükşehir Belediyesi zabıtalarıyla ortak denetim yaptıklarını belirtmek istiyorum. Zaten yarın da TBMM'de stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili görüşme olacak diye biliyorum. İnşallah bu yıl ülkemiz adına hayırlı ve güzel bir yıl olacaktır, buna kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SEDAŞ yöneticilerinden saha çalışanlarına yeni yıl kutlaması

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da 2 milyonu aşan müşterinin enerji dağıtım hizmetini sürdüren SEDAŞ'ın üst yönetimi, saha çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gebze'den Bolu'ya tüm ekipleri ziyaret eden SEDAŞ üst yönetimi, enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla görevlerinin başında olan çalışanların yeni yıllarını tebrik etti.

Saha ekiplerinin enerji dağıtımında gece gündüz demeden mücadele ettiğini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Sene boyunca ortaya koydukları başarılı çalışmalar için tüm SEDAŞ ailesini yürekten kutluyorum. Yorucu bir yılı daha geride bırakırken yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2022 yılında da daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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Fevzi Kılıç, Erenler, Sakarya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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