Sakarya Nehri'ne düşen vatandaşların kurtarılma anları nefes kesti

Sakarya Nehri'ne düşen vatandaşların kurtarılma anları nefes kestiAFAD'tan gerçeği aratmayan tatbikatAFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş: "Amacımız gerekli bir afette can ve mal kaybını en aza indirmek"SAKARYA - Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, Sakarya Nehri üzerinde yaklaşık 100 personel ile su üstü kurtarma, boğulma, kaybolma ve ani sel baskınlarına karşı gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta suda boğulmak üzere olan ve aracıyla suya uçan vatandaşların kurtarılma anları nefes kesti.Sakarya AFAD İl Müdürlüğü, eğitimlerine su üstü arama ve kurtarma eğitimleri ile devam etti. Arama kurtarma teknisyenlerinin müdahale yeteneklerini artırmak üzere Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Sakarya Nehri'nde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata 50 AFAD personeli ve STK'lardan 50 personel katıldı. Yapılan tatbikatta ekipler, su üstünde meydana gelebilecek olaylarda kullanılacak araç ve gereçlerle olay bölgesine hızlı intikal ve konuşlanma, kazazedeye etkin müdahale ve kurtarma teknikleri, arama kurtarma personelinin akıntılı suda yüzme ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, araç-gereç ekipmanları kullanımı teknik ve kabiliyet bilgilerini tekrar edip geliştirerek afetlere müdahaledeki imkan ve kabiliyetlerini artırdılar. Senaryo gereği şiddetini arttıran sağanak yağmurun etkisiyle nehir taşması meydana geldi. Şiddetli bir yağmur neticesinde Sakarya Nehri'nin taştığı ve nehre bir araç düştüğü, onun içerisinde bir vatandaşın mahsur kaldığı aynı zamanda nehirde bulunan adalarda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı AFAD ekiplerine geldi. İhbar üzerine olay bölgesine ekipler sevk edildi. Olay bölgesine sevk edilen öncü ekipler nehre düşen araç içinde ki vatandaşları mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ekipler nehirde ve nehir içerisinde bulunan adalarda mahsur kalan vatandaşları arama kurtarma makineleri ile kurtararak sağlık müdahalesi yaptı. Yapılan bu tatbikat gerçeği aratmayarak adeta nefesleri kesti.İlimiz afetin bütün unsurlarının etkisi ve tehdidi altında olan bir ildirAfet sözcüğünün insanlarda ilk olarak deprem algısını oluşturduğunu ancak afetlerin sel, su, heyelan, kimyasal olaylar ve teknolojik baskınlarında olduğunu söyleyen AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "İlimiz afetin bütün unsurlarının etkisi ve tehdidi altında olan bir ildir. Afet dendiğinde insanların aklına öncelikli olarak deprem geliyor ama tabi deprem, sel, su baskınları, heyelan, kimyasal olaylar, teknolojik baskınlar vs. Şuanda biz burada sel ve su taşkınıyla alakalı bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryomuz gereği; büyük bir yağmur neticesinde Sakarya Nehri'nin taştığı şeklinde ve nehre bir araç düştüğü, onun içerisinde bir vatandaşın mahsur kaldığı ve adalarda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı gelince bizde AFAD ekiplerimiz koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı gereği diğer çözüm ortaklarımız ile birlikte UMKE ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte şuan bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımızı, mahsur kaldıkları yerlerden kazasız, belasız bir şekilde kurtarmış olduk. Biz her zaman şunu söylüyoruz; afetin 3 aşaması var. Afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesinde afet risklerini belirlemek, gerekli tedbirleri almak ve gerekli bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Afet sırasında afete; hızlı, etkili müdahale etmek sonrasında da bozulan hayatın kısa sürede normale dönüşmesini sağlamak. O bakımdan afet sırasında afete hızlı ve etkili müdahale edebilmek için de hem afet öncesinde sık sık tatbikatlar yapıyoruz. Ciddi manada eğitimler yapıyoruz, şuanda da bu eğitimler ile plan ve programımız gereği bir tatbikat gerçekleştirdik, tatbikatta başarılı bir şekilde sonuçlandı" dedi.