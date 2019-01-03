Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,23 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,15TS
Defne yaprağı (sürgünlü) Kg 2,10HMS
Dana Adet 6.704,34 TS
Kabuklu fındık Kg 14,23TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Defne, Mısır, Sakarya, Ekonomi
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