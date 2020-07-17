Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek

Sakatlığını atlatan 35 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımından ayrı kalan yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.

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