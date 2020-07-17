Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımından ayrı kalan yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.
Sakatlığını atlatan 35 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:20
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