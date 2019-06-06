Son Dakika Haberleri: "Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu
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"Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu

24 dakika önce

Cittaslow Birliği tarafından "Sakin şehir" ilan edilen tarihi konaklarıyla ünlü Bolu'nun Göynük ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda turisti ağırlıyor.

Cittaslow Birliği tarafından "Sakin şehir" ilan edilen tarihi konaklarıyla ünlü Bolu'nun Göynük ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda turisti ağırlıyor.
Tarihi konakları, Zafer Kulesi ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin'in türbelerinin bulunduğu Göynük'ü tercih eden turistler, ilçede yoğunluğa neden oldu.
Osmanlı döneminden kalma birçok esere de ev sahipliği yapan tarihi ilçedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
İlçeye gelen turistler, Akşemseddin'in türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra bölgede bulunan tarihi yapıları gezerek, ilçe sakinleri ve yetkililerden bilgi aldı.
Göynük'e Eskişehir'den gelen Salim Arabacı, ilçede bulunan Akşemseddin, Ömer Sıkkın ve Tabak Dede türbelerini ziyaret ettiğini belirtti.
Sakin şehir Göynük'te bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Bolu, Akşemseddin, Göynük, Güncel
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