"Sakin şehir" Güdül, daha çok tanınmak istiyor - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "sakin şehir" unvanlı ilçenin bu özelliğinin daha çok bilinmesi için ilçenin 3 girişine tabela astıklarını belirtti.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sakinliğin ve huzurun cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Güdül'ün, sakin şehir (cittaslow) çalışmalarının tam iki yıl sürdüğünü aktaran Yalçın, "Merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Genel Merkezi tarafından 2020 Mart ayında üyelik başvurumuz kabul edildi. Avusturya'da yapılan Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısında ilçemize sakin şehir sertifikası ve bayrağı da teslim edildi." dedi.

Yalçın, bu özelliğin daha geniş kitlelere duyurulması için ilçedeki 3 ana yol üzerine tabelalar astıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçeye ziyarete gelen veya yolculuk esnasında ilçemizden geçen vatandaşların sertifikamızdan ve sakin şehir unvanımızdan haberdar olmaları için tabelalarımızı astık. Pandemi çok etkiledi. Yoksa ilçemize, yurt dışından, ülkemizden, başkentimizden gelecekleri ağırlayacaktık. İnşallah pandemi kısa sürede biter, biz de bu anlamdaki tanıtım çalışmalarına daha çok ağırlık veririz."