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Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu - Son Dakika

Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu

15.02.2022 11:53
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu. Saldırıdan kaçmak için denize atlayan koyunlar ise bir süre sonra ölü olarak sahile vurdu. 10 koyunun ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda Cafer Acar isimli vatandaşa ait koyunlar, otladıkları sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında bazı koyunlar, köpeklerden kaçmak için denize atladı, bazıları da uçurumlardan aşağı düştü. Bölgeye giden sürü sahibi Cafer Acar, koyunları ve kuzularını kanlar içinde yerlerde görünce büyük şok yaşadı. Denize atlayan hayvanlardan 10 tanesi, Erdemil mevkiinde kıyıya vurdu.

Saldırıda toplamda 50 koyununun telef olduğu, 10 koyunun ise halen kayıp olduğu bildirildi. Saldırıdan yaralı kurtulan koyunların tedavisi sürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

Cafer Acar, telef olan koyunların bazılarının gebe olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Benim Küdür Yarımadası'nda 160 koyunum var. Koyunlar Yarımada'da kalıyor, otluyor. Önceki gün sabah gittiğimde çok sayıda hayvanımın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Yanlarında da 6 köpek vardı. Köpekler beni görünce kaçtı. Toplamda 50 koyun ve kuzum telef oldu. Saldırıdan kaçanlar Erdemil'de ölü şekilde sahile vurmuş. 10 koyunum da kayıp. Ölüsü de dirisi de yok. Toplamda 60 bin TL zararım var. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi, inceleme yaptılar. Son zamanlarda köpeklerin saldırıları arttı. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." - MUĞLA

Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu
Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu

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Cafer Acar, Saldırı, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saldırıdan kaçan ölü koyunlar sahile vurdu - Son Dakika


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