Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti - Son Dakika

Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti

Pandemiyle birlikte yeme-içme sektöründe de tüketici alışkanlıkları hızla değişti.

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Pandemiyle birlikte yeme-içme sektöründe de tüketici alışkanlıkları hızla değişti. Yapılan araştırmaya göre, pandemi sonrası dönemde kafe, bar ve restaurantlarda hafta içi yapılan satıs¸ların toplam satıs¸taki payı yüzde 20 arttı. Gece satışları düşerken, gündüz satışlarının toplam satıştaki payı yüzde 32'lere ulaştı. Kalabalıktan çekinen insanlar şehir merkezinden 30 km'den fazla uzaklıktaki mekanlara yönelmeye başladı.

San Francisco merkezli teknoloji şirketi Pubinno, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan yeme-içme sektöründe pandemi ile birlikte değişen tüketici davranışlarını inceledi. Rapora göre; pandemi sonrası mekanlarda hafta içi yapılan satıs¸ların toplam satıs¸taki payı yüzde 20 arttı, hafta içi ve hafta sonu arasındaki keskin ayrım kalktı. İnsanlar özellikle de büyük şehirlerde kalabalıktan uzaklaşmak adına şehir merkezinden en az 30 km uzaktaki mekanlara yönelmeye başladı.

TÜKETİM HAFTA SONUNDAN HAFTA İÇİNE KAYDI

Pubinno'nun hazırladığı raporda, salgın öncesi ve sonrası tüketimin yogˆunlas¸tıgˆı gün ve saatlerdeki degˆis¸im dikkat çekti. Pandemi öncesinde kafe, bar ve restoran gibi is¸letmeler yüzde 61 oranında hafta sonu tercih edilirken, pandemi sonrası kalabalık ortamlardan uzak durmak için hafta içini tercih edilmeye başlandı. Böylelikle mekanlarda hafta içi yapılan satıs¸ların toplam satıs¸taki payı yüzde 20 arttı. Özellikle pandeminin uzaktan çalıs¸mayı yaygın hale getirmesiyle, sosyalleşmek için hafta içini tercih edenler ile hafta sonunu tercih edenler arasındaki keskin ayrımın kalktığı belirtildi.

KAFE VE RESTAURANTLARIN GÜNDÜZ SAATLERİNDEKİ CAZİBESİ ARTTI

Bulgulara göre tüketiciler, pandemi sonrası dönemde sevdikleri mekanlarda vakit geçirmek için gündüz vakitlerini daha çok tercih etmeye başladı. Akşam saatlerinde mekanlarda yapılan satıs¸ların, toplam satıs¸a oranı pandemi öncesi döneme göre degˆis¸im göstermemesine ragˆmen gece satışları oldukça geriledi. Gündüz saatlerinin cazibesi artarken satıs¸ların zirve yaptıgˆı saatler incelendiğinde gündüz satıs¸larının toplam satıs¸taki payı yüzde 32'lere ulas¸tı.

NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANDI

Raporda, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci üç evreye ayrılarak tüketim artışına dair tespitlere de yer verildi. Buna göre; normalles¸menin ilk evresi sayılan 1 Haziran-9 Haziran 2020 tarihleri arasında pandemi öncesi döneme göre toplam satıs¸ların sadece yüzde 10'u gerçekles¸tirilse de gündüz satıs¸larının oranı yüzde 90 artıs¸ gösterdi. Normalles¸menin ikinci evresini temsil eden 10 Haziran-21 Temmuz 2020 aralıgˆında ise birinci evreye göre satıs¸ların yüzde 500'den fazla arttığı gözlemlendi.

ÜÇÜNCÜ EVREDE SOSYAL ETKİLEŞİM ARTTI

Normalles¸me döneminin 22 Temmuz-15 Agˆustos 2020 tarihlerini kapsayan üçüncü evresinde ise bu sürecin toplum nezdinde yarattıgˆı pozitif etkinin arttığı belirtildi. Pubinno Kurucu Ortağı ve CEO'su Can Algül, yaptığı değerlendirmede şunları aktardı: "Egˆlence ve yeme-içme mekanlarındaki satıs¸ kısıtlamasının 02.00'a esnetilmesiyle birlikte gece satıs¸larının toplam satıs¸taki paya etkisinin arttığı tespit edildi. Alınan tüm tedbirler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde sosyal etkiles¸imin arttıgˆı bu dönemde, gündüz saatlerinin tercihi azalırken ve pandemi öncesi dönemdeki sosyal düzene ve alıs¸kanlıklara daha da yaklaştık."

İNSANLAR KENDİ MAHALLELERİNDEKİ MEKANLARA YÖNELMEYE BAŞLADI

Raporda Pubinno'nun ürettiği akıllı musluklardan alınan big data verilere de yer verildi. Verilere göre normalles¸me sürecinde I·stanbul'un merkezi noktalarında Pubinno akıllı musluklarından yapılan içecek satıs¸larının, toplam satıs¸a oranı pandemi öncesi döneme göre düs¸üs¸ gösterdi. Şehir merkezinden en az 30 km uzaklıkta olan bölgelerdeki yeme-içme noktalarında yapılan satıs¸ların ise toplam satıs¸taki payını artırdığı görüldü. Bunun başlıca nedeninin, tüketicilerin şehrin kalabalık ve yoğun nüfus akışından uzak durma ve etkileşimi azaltma olduğu belirtildi.


- İstanbul

San Francisco, uzak filmi, Türkiye, Haziran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti - Son Dakika

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