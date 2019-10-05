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Salih korkmaz'dan tarihi yürüyüş

59 dakika önce

Avrupa ikincisi milli yürüyüşçü Salih Korkmaz, Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, yüzde 73 nem altında yapılan erkekler 20 kilometre yürüyüş mücadelesinde, dünya beşinciliğini elde etti.

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Avrupa ikincisi milli yürüyüşçü Salih Korkmaz, Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, yüzde 73 nem altında yapılan erkekler 20 kilometre yürüyüş mücadelesinde, dünya beşinciliğini elde etti. Korkmaz bu sonuçla puan tablosunda Türkiye'ye üç puan getirirken, tüm şampiyona tarihinde ilk 5 arasında yarışma bitiren yedinci Türk sporcu oldu.

Katar'ın beşkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sekizinci gününde, 32 derece sıcak ve yüzde 73 nem altında yapılan erkekler 20 kilometre yürüyüş mücadelesinde, milli atlet Salih Korkmaz yarıştı. 22 yaşındaki yürüyüşçü, uzun süre podyum pozisyonunda gittiği zorlu yarışta madalyayı az farkla kaçırarak dünya beşincisi oldu.

Korkmaz, ilk 8 kilometrenin ardından ayrışmaya başlayan yarışın yarısı geride kaldığında, liderlikteki Japon Toşikazu Yamanişi'nin 17 saniye gerisindeki takipçi grubun içinde kendisine yer buldu. Rus Mizinov, İsveçli Karström ve Japon Ikeda ile birlikte uzun süre üçüncülük için çekişen Salih, son 10 kilometrenin yarısında kilometreleri 4: 20'nin altında derecelerle döndü. Ancak 17'nci kilometrede atak yapıp öne çıkan Per Karlström'ün farkı 30 saniyeye çıkarmasıyla yarışın dengesi değişti. Son iki kilometrede Rus Mizinov ikinciliğe çıkarken, Karlström üçüncü, Alman Christopher Linke de dördüncülüğe çıktı. Salih'in son kilometredeki çabası aradaki yarım dakikalık farkı eritmeye yetmedi.

Mücadele sonunda 1: 26: 34 yürüyen Japon Toşikazu Yamanişi altın madalyayı alırken, ilk beş şöyle oluştu:

Toşikazu Yamanişi, Japonya - 1: 26: 34

Vasili Mizunov, Rusya - 1: 26: 49

Perseus Karlström, İsveç - 1: 27: 00

Christopher Linke, Almanya - 1: 27: 19

Salih Korkmaz, Türkiye - 1: 27: 35

Daha önce yürüyüş branşında Türkiye için en iyi sonucun 28'incilik olduğu Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, ay-yıldızlılar Doha'da ilklere imza attı. 19 yaşındaki Meryem Bekmez'in kadınlar yarışında 22'nci olarak finiş görmesinden beş gün sonra, Salih Korkmaz da erkeklerde dünya beşincisi unvanına ulaştı. Korkmaz, böylece puan tablosunda Türkiye'ye üç puan getirirken, tüm şampiyona tarihinde ilk 5 arasında yarışma bitiren yedinci Türk sporcu oldu.

Salih Korkmaz, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
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