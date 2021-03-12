Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.03.2021 13:01

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi ve kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi ve kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö.'nün yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Mustafa Ö. polise verdiği ifadesinde, hayvanat bahçesinin sahibi Memişoğlu ile uzun yıllardır tanıştıklarını, 2018'de hayvanat bahçesi içerisindeki bir büfenin işletmesini aldığını, bir süre sonra anlaşamadıklarını söyleyerek buraya yatırdığı parasını istediğini anlattı.

Memişoğlu'nun Mustafa Ö.'ye işletme için yatırdığı 900 bin lirayı Ağustos 2020'ye kadar taksit taksit ödediği öğrenildi.

Şüpheli Mustafa Ö.'nün parasını aldıktan sonra Memişoğlu'ndan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Mustafa Ö.'nün olay günü görüşmek için gittiği iş yerinde tartışma çıkınca, Memişoğlu'nu ve odada bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'yü silahla vurup olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis, şüpheli Mustafa Ö.'yü 11 Mart'ta Çekmeköy'de yakalamıştı.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Osman Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, 30 Ağustos, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı         
17:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım         
16:57
Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi         
16:27
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei