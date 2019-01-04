Salihli Belediyespor'da Kaptan ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda kaptan Burcu Bircan Evin ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı bildirildi.
Salihli Belediyespor
Bayan Voleybol Takımı'nda kaptan Burcu Bircan Evin ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı bildirildi. Türkiye
Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda Manisa
'yı tek ekip olarak temsil eden, ancak ilk yarıda istediği sonuçları elde edemeyip düşme potasında yer alan Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor'da 2. yarı öncesi ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı forma ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Burcu Bircan Evin ile yollar ayrıldı.
1988 doğumlu ve 1.85 boyunda pasör çaprazı olarak görev yapan Evin, daha öncede Tarsus
Belediyespor, Beylikdüzü
, Galatasaray
, Çanakkale Belediyespor
, Yeşilbayramiç, Alaşehir Belediyespor
ve Salihli Belediyespor formalarını giymişti.
Salihli Belediyespor Kulübü Burcu Bircan Evin'e, takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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