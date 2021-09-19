Salihli'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Salihli'de Anma Programı ve tören düzenlendi.

Şehitlik Anıtında düzenlenen törende, anıta Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın yaptı. Gaziler Günü anma programı, öğrencilerin şiir okumasıyla tamamlandı.

Törene, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ın yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, kurum müdürleri siyasi parti başkanları ve oda temsilcileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, törene katılan ilçe protokolü ile gaziler ve şehit ailelerini Laminarya Kafede ağırladı. - MANİSA