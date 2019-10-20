Salihli filede, sarsıldı ama yıkılmadı: 3-2

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde Manisa'yı temsil eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 3. hafta maçında Çiftlikköy Belediyespor'u 3-2 yenerek ikinci galibiyetini aldı.



Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, İnegöl Voleybol Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden sonra Çiftlikköy Belediyespor'u da yenerek evinde oynadığı maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Atatürk Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk setini konuk takım 25-27 kazandı. Taraftarlarının desteğiyle 2. ve 3. seti 26-24 ve 25-16 alan Yeşil-beyazlılar, 2-1 öne geçti. Çiftlikköy Belediyespor, 4. seti 21-25 alınca maçta durum eşitlendi 2-2. Maçı bırakmayan Salihli'nin Sultanları uzatma setini 16-14 alarak salondan galibiyetle ayrıldı 3-2. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle grupta 5 puana yükselirken Çiftlikköy Belediyespor da 7 puana ulaştı.



Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki haftayı Yeşil Bayramiç'in ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamadan bay geçecek. - MANİSA