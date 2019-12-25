Salihli'nin rekortmen iş adamları plaketle onurlandırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde en çok kurumlar ve gelir vergisi veren, en çok ihracat yapan ve en fazla istihdam sağlayan 80 kurum ve iş adamı plaket ile onurlandırıldı.



Salihli'de en çok vergi veren, en fazla ihracat yapan ve istihdama en çok katkı sağlayan Salihlili iş adamları, Lidya Sardes Otel'de düzenlenen programla onurlandırıldı. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen "Ekonomi Ödülleri" töreninde 80 kurum ve iş adamlarına plaket sunuldu.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, açılış konuşmasında, bir gelenek haline gelen ödül törenlerini, hain darbe girişiminde yaşanan karışıklık ve ekonomik kriz gibi nedenlerle iki yıl boyunca gerçekleştiremediklerini, bu yüzden 2016 ve 2017 vergi rekortmenlerini gecikmeli de olsa, ortak bir törenle ödüllendirmeye karar verdiklerini açıkladı.



Yaptıkları anketlerle tespit ettikleri gibi, iş dünyasının en önemli sorununun kalifiye eleman bulamama konusunda yoğunlaştığına dikkat çeken Yüksel, "Bir taraftan da ülkemizin en önemli sorunu giderek artan işsizliktir. Genel işsizlik yüzde 13.8'e ulaşmış durumda. 4 milyon 566 bin kişi işsiz durumda. Genç işsizlik ise yüzde 26.1 olarak ifade ediliyor. Bir tarafta biz kalifiye eleman bulamıyoruz, diğer tarafta milyonlarca işsiz var. Bu da büyük bir tezat oluşturuyor. Demek ki gençler, sektörlerin ihtiyaçlarına göre yetiştirilemiyor. Ülke olarak bu sorunu çözmek zorundayız" dedi.



Ekonomide yaşanan gelişmeler ve odanın çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel, Türk ekonomisine katkı sağlayan, zor şartlarda dahi kazançlarının vergisini dürüstçe ödeyen iş adamlarına kutladı.



İlçe ekonomisini ayakta tutan iş adamlarına tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, doğalgaza kavuşan Salihli'nin büyüyerek geliştiğine dikkat çekti. Organize Sanayi Bölgesinin 2 Etap ile birlikte yatırımcıların gözdesi haline geldiğini vurgu yapan Başkan Kayda, sektöründe öncü 30 firmaya OSB 2. Etaptan yer tahsisi yaptıklarını söyledi. Kayda "Salihlimizde birçok gencimiz işsiz. 30 firma OSB'de fabrika inşaatlarına başladı. Bu fabrikalar üretime başladığında birçok gencimize iş kapıları açılacak. Artık Salihlimizi değiştirmeliyiz ve ufkunu açmalıyız. Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak elimizden gelen her şeyi yapmak için hazırız. 2016-2017 Salihli Ekonomi Ödülleri alan değerli iş adamlarına kutluyor ve işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte Salihlimizi geleceğe taşımalıyız" dedi.



Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Salihli Kaymakam Vekili Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, insanlara iş ve AŞ sağlayan işverenlerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "İşverene yapılan katkı, ülkenin geleceğine yapılan katkıdır" dedi.



Konuşmaların ardından 2016 ve 2017 yılı kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerine, en çok ihracat gerçekleştiren ve en fazla istihdam sağlayan kurum ve iş adamlarına plaketleri takdim edildi. Rekortmen iş adamlarına plaketlerini ise protokol üyeleri verdi. - MANİSA