Salim Dervişoğlu'nda çalışmalar hızla sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, yapımı devam eden Salim Dervişoğlu Caddesi'nde inceleme yaptı.



Hasan Gemici Spor Salonu girişi ile Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi arasında kalan kısmı duble yola çevirecek Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da yapım çalışmalarındaki son durumunu yerinde inceledi. 42 Evler yaya üst geçidi ile İlkadım Köprüsü arasındaki 850 metrelik kısmı duble olarak hizmete açılan projenin en ince detayına kadar yakından ilgilenen ve denetleyen Başkan Büyükakın'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti.



Salim Dervişoğlu Caddesi'nden Sebze ve Meyve Hali'ne bağlantı yolunu ve beraberindeki dere ıslahının yapımını da inceleyen Başkan Büyükakın, proje hakkında detaylı bir sunum aldı. Çalışmalar hakkında konuşan Büyükakın, "Her fırsatta söylediğimiz gibi halkımızın bizden hizmet beklentisine çok çalışarak cevap veriyoruz. Ülkemizin ve kentimizin tüm kaynaklarını insanımıza hizmet olarak geri döndürmek gibi büyük bir çabamız var. Her daim sahada ve halkımızın içindeyiz. Vatandaşımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hayatı kolaylaştıran ve daha yaşanılır bir kent için her alanda adım atıyoruz. İşte Salim Dervişoğlu Caddesi de bu projelerimizden bir tanesi. Bu duble yol çalışmamız tam olarak bittiğinde çok önemli ve değerli bir hizmeti kentimize kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak eser üreteceğiz, çalışacağız ve insanımıza mutluluk veren hizmetleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.



Öte yandan İSU, Derince Denizciler Caddesi, Aygün Sokak ve Turan Sokak arasında 21 Kasım Perşembe günü saat 09.30 itibariyle altyapı çalışması başlatacak. Bu güzergahı kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca geçici güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda Sopalı, Yenikent istikametine giden toplu taşıma araçları; Derince Geçit Durağından itibaren İstiklal Caddesi, 44 Evler Köprülü Kavşağı yan yolu takiple Çavdar Caddesi'ne bağlanarak mevcut güzergahlarını kullanacak. Derince şehir içi İzmit istikametine giden toplu taşıma araçları ise Denizciler Caddesi, Vatan Caddesi, Harmantarla Sokak, Çenedere Caddesi, tekrar Denizciler Caddesi'ni takiple mevcut güzergahlarını kullanacak. - KOCAELİ