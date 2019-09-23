Son Dakika Haberleri: Salıpazarı barajı için ilk kazma vuruldu
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Salıpazarı barajı için ilk kazma vuruldu

1 saat önce

Salıpazarı ve Terme ilçelerinin sel sorununun önün geçmek için Salıpazarı barajı inşaatı için çalışmalar başladı.

Salıpazarı barajı için ilk kazma vuruldu, System.String[]

Salıpazarı ve Terme ilçelerinin sel sorununun önün geçmek için Salıpazarı barajı inşaatı için çalışmalar başladı.

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sel felaketlerinin önüne geçecek Salıpazarı barajı için ilk kazma kurban kesilerek vuruldu. Baraj için yol yapım çalışmalarına başladı.

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı barajı için ilk ödeneğin çıktığını müjdelemesinin ardından çalışmalara başlandı.

Sel sorununun önüne geçmesinin yanı sıra Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde 143 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın yapımı için 66 milyon 893 bin 550 TL'lik sözleşme bedeli olduğu öğrenildi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman ve protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı, AK Parti, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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