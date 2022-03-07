Şalpazarı'na atanan Milli Eğitim Müdürü Türkmen görevine başladı - Son Dakika
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Şalpazarı'na atanan Milli Eğitim Müdürü Türkmen görevine başladı

07.03.2022 13:55
Şalpazarı'na atanan Milli Eğitim Müdürü Türkmen görevine başladı

Şalpazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hüseyin Türkmen, görevine başladı.

Şalpazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hüseyin Türkmen, görevine başladı.

Türkmen, kendi ilçesine hizmet edeceğinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İlçenin her daim başarılı kişiler çıkarttığını belirten Türkmen, "Baba ocağım olan doğa harikası Şalpazarı'mızda eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Şalpazarı eğitimine, geleceğimizin büyükleri olacak çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Türkmen, iş ve gönül birliği içerisinde ilçenin her alanda başarıya taşınması, eğitimin niteliğini artırma amacında olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ilçenin ve kıymetli insanlarına, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden kıymetli yönetici ve eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kaymakamımızın riyasetinde, Sayın Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde anlamlı ve güzel işlere imza atacağımıza inancım tamdır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şalpazarı'na atanan Milli Eğitim Müdürü Türkmen görevine başladı - Son Dakika


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