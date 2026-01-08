ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Dünya

ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD\'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
08.01.2026 09:29
ABD\'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Utah eyaletindeki Mormon Kilisesi otoparkında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik.

ABD'nin Salt Lake City kentinde, Mormon Kilisesi'ne ait bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne (Mormon Kilisesi) ait bir ibadethanenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ŞÜPHELİLER HENÜZ YAKALANMADI

Salt Lake City Polis Departmanı Sözcüsü Glen Mills, yerel saatle 19.30 sıralarında kilise önünde silah sesleri duyulduğu ihbarını aldıklarını belirtti. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu kaydeden Mills, şüphelilerin henüz yakalanamadığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Salt Lake City, Güvenlik, Olaylar, Dünya, Utah, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
