Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu - Son Dakika

Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu

24.11.2020 09:44

Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu Hatay'da acısıyla ünlü Samandağ biberinden reçel üretimine başlandı Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz: "Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı.

Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu

Hatay'da acısıyla ünlü Samandağ biberinden reçel üretimine başlandı

Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz:

"Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor"

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetiştirilen ve acısı ile tanınan biberden üretilen reçele 'Aşk Reçeli' adı konuldu. Samandağ Belediyesi'nin Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimine başlanılan biber reçelinin Türkiye geneline tanıtılması hedefleniyor.

Kadın girişimci Gönül Dağ, aşk reçelinin nasıl yaptıklarını anlattı. Dağ, "Biberleri iyice yıkıyoruz, ince ince doğruyoruz, içine şekerimizi katıyoruz ve sonrasında harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka bu biber reçelini tatmanız lazım tatmadan kimse geçmemeli. Biber reçeli hem acı hem de tatlı karışımı olduğu için ismini 'Aşk Reçeli' koyduk" dedi

Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz ise kooperatifin 2019 yılının Temmuz ayında kurulduğunu belirterek, "Kooperatifimizi kurarken amacımız yöresel ürünleri dünya piyasasında pazarlamaktı. Hatay genelinde biliniyor. Türkiye'de de yavaş yavaş Hatay yöresel ürünler tanıtılmaya başlandı. Bizim amacımız yurt dışı pazarında da Hatay'ın adını duyurmak ve buradaki her üreten kadına destek olmaktır. Kooperatifimiz birçok kadına istihdam sağladı. Kadınların birçoğu evlerinde üretiyordu ama daha sonra gıda mühendisliği eşliğinde eğitim gördüler ve 6 aylık bir kurs sonrasında 25 kadınımız sertifika aldı. Şu anda bütün üretici kadınlarımız sertifikalı eğitimini tamamlamış. Hedefimiz ilçedeki bütün kadınların üretime katılımını sağlamak, umarız ki her kadına örnek olur ve bize katılırlar" diye konuştu.

Samandağ biberinin son yıllarda popüler olmasıyla birlikte akıllarına biberden reçel yapmak geldiğini belirten Beyaz, "Araştırdık ve daha önce bunu yapanı görmedik, varsa da bilmiyoruz. Denemeler sonucunda en uygun reçeteyi bulduk ve gerçekten tadını herkes çok beğendi. Sadece reçel olarak değil, et yemeklerinde sos olarak da kullanabilir. Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim" dedi.

Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu
Samandağ biberi Aşk Reçeli oldu

Samandağ, Türkiye, Kadın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samandağ biberi 'Aşk Reçeli' oldu - Son Dakika


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