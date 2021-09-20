Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 18 gündür sürüyor - Son Dakika

HATAY - Hatay 'da, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı