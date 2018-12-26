Samandağ'da "Sıfır Atık Projesi" Startı Verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Belediye Başkanı Mithat Nehir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo tarafından imzalanan "Sıfır Atık Projesi"ne başlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Belediye Başkanı Mithat Nehir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo tarafından imzalanan "Sıfır Atık Projesi"ne başlandı.



İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacı ile imzalanan "Sıfır Atık Projesi" işbirliği protokolü kapsamında ilk çalışmalar başladı.



"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Samandağ Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan okul ve eğitim kurumlarına atık kutuları temin edilecek olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanacak çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları programlanarak yürütülecek.



Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Mithat Nehir ile Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo tarafından imzalanan "Sıfır Atık Projesi" işbirliği protokolü kapsamında, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve eğitim kurumlarına atık kutularının teminine başlandı. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Fatmatüz Zehra Anaokulu, Şaban Kahil Ortaokulu, Mağaracık İlk ve Ortaokulları, Akdeniz İlkokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlk ve Ortaokullarına atık kutuları yerleştirildi. Çocuklara çevre bilinci aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - HATAY

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