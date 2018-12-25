Samandağ Zabıtasından Yeni Yıl Öncesi Pastane Denetimi

İlçe sınırları içerisinde bulunan pastaneleri denetleyen Zabıta ekipleri, denetimler sırasında pastane ve imalathanelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususlarda denetimlerini gerçekleştiriyorlar.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketmeleri için müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bu kapsamda yeni yıl öncesi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan pastanelerin denetimine başladık. Denetimler esnasında pastanelerin genel temizliği ve imalathanelerin hijyeninin yanı sıra iş yeri açma ruhsatı gibi belgeler de denetlendi. Vatandaşlarımızın sağlığınıilgilendiren konular ile ilgili taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz " ifadelerine yer verdi.