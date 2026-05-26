Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti

Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti
26.05.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağışların ardından selden etkilenen Samandağ ilçesinde incelemelerde bulundu. Mahallelerde sürdürülen temizlik, iyileştirme ve su tahliye çalışmalarını yerinde takip eden Masatlı, devletin tüm imkânlarının vatandaşlar için seferber edildiğini söyledi.

Hatay’da etkili olan sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde selin yaraları sarılmaya başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizlik, su tahliyesi ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, vatandaşların günlük yaşamının normale dönmesi için yoğun mesai yürütülüyor. Yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken, ekipler bölgede temizlik, iyileştirme ve yağmur suyu tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için kurumların koordineli şekilde sahada görev yaptığı belirtildi.

VALİ MASATLI SELDEN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, selden etkilenen mahalleler ve hanelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmaların son durumunu yerinde değerlendiren Masatlı, ekiplerin yoğun mesai yürüttüğünü ifade etti. Yağışların özellikle bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilediğini belirten Masatlı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi. Bölgede sürdürülen su tahliye çalışmaları kapsamında iş makineleri ve ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığı öğrenildi.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SEFERBER EDİLDİ”

Afetin ardından günlük yaşamın normale dönmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Masatlı, tüm kurumların ortak hareket ettiğini vurguladı. Masatlı, selin etkilerinin kısa sürede giderilmesi amacıyla temizlik, altyapı ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Hatay Valiliği, Samandağ, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.