Son Dakika Haberleri: Samandağspor Kendi Evinde 1 Puana Razı Oldu

Samandağspor Kendi Evinde 1 Puana Razı Oldu

1 saat önce

Bal Ligi Play-Off maçında karşı karşıya gelen Samandağspor – Reyhanlı Spor maçı 1 – 1' lik skor ile berabere bitti.

Samandağspor Kendi Evinde 1 Puana Razı Oldu, System.String[]

Samandağ Belediye Başkan Vekili Ayhan Sağaltıcı Samandağspor'u tribünden destekledi.

14 Mart 2019 Perşembe günü saat 15:00'da Samandağ İlçe Stadında oynanan maçtaSamandağ Belediye Başkan Vekili Ayhan Sağaltıcı ve Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız Samandağspor'a tribünlerden destek verdi.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Samandağspor'a destek amacıyla Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Vekili Ayhan Sağaltıcı, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, Samandağ Belediye Başkan Adayı Refik Eryılmaz izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

14 Mart, Mehmet Yıldız, Ayhan Sağaltıcı, Samandağ, Güncel
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