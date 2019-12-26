SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek - Son Dakika

SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "Unutulmaz film müzikleri" ile sahnede olacak.

SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "Unutulmaz film müzikleri" ile sahnede olacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının son etkinliği yeni yıl konserinde, hafızalarda yer etmiş "Cesur Yürek", "Evde Tek Başına", "Siyah Orfe", "Star Wars", "Görevimiz Tehlike", "Tosun Paşa" gibi filmlerin müzikleri ile farklı filmlerde karşımıza çıkan "New York New York", "Myway", "La Vie En Rose" şarkıları, SAMDOB sanatçılarının performanslarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hakan Kalkan'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, soprano Derya Belevi, mezzo soprano Leyla Ceren Koç ve bariton Şahan Gürkan solist olarak, Bengi Yardımlı da başkemancı olarak yer alacak. Sanatçılara SAMDOB ve çocuk korosu eşlik edecek.

Tek bölümden oluşan "Unutulmaz film müzikleri" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 28 Aralık Cumartesi günü dinlenebilir.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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