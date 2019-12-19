Şamil Çinaz: "Vicdanım rahat" - Son Dakika
Son Dakika Spor Şamil Çinaz: 'Vicdanım rahat' - Son Dakika Spor

Şamil Çinaz: "Vicdanım rahat"

6 saat önce

Şamil Çinaz, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaptı.

Şamil Çinaz:

Şamil Çinaz, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaptı. Şamil, "Kulübümüz adına yeni mücadelenin başlangıcı olan ve galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe maçı öncesi sözleşme fesih hakkım olmasına rağmen takımdan ayrılmadım. Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de ikinci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun neticesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur" dedi.


33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak gemiyi terk etmediğimi, yaklaşık 2.5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her iki tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezon layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helaldir" cümleleri kurdu.


Şamil Çinaz, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 5 maçta görev yaptı ve 374 dakika mücadele verdi.


Şamil Çinaz, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:31 
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