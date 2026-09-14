Şamil Tayyar, "Şehir elimizden gidiyor" diyerek AK Parti'yi uyardı - Son Dakika
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Şamil Tayyar, "Şehir elimizden gidiyor" diyerek AK Parti'yi uyardı

Şamil Tayyar, "Şehir elimizden gidiyor" diyerek AK Parti\'yi uyardı
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AK Partili Şamil Tayyar, Kilis'te yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor" dedi.

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Kilis'te art arda yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kentteki gelişmelerin tartışma yarattığını belirten Tayyar, AK Parti Genel Merkezi'nin Kilis'teki teşkilatları ve gündeme gelen iddiaları kapsamlı biçimde incelemesi gerektiğini söyledi.

"KİLİS ELDEN GİDİYOR"

Tayyar, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımında CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifası ve AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da yer aldı. Tayyar, Bilecen hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle sürecin durdurulduğunu belirtti.

İL BAŞKANI SES KAYDI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Tayyar'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın istifası oldu. Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Ses kaydının montajlandığını savunan Diyarbakırlı, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını da açıkladı.

MİLLETVEKİLİ DAL'IN AĞABEYİ TUTUKLANDI

Kilis'te gündeme gelen bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması oldu. İl Özel İdaresi'ne yönelik yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Salih Dal ile İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Salih Dal'ın bir kamu ihalesine müdahil olduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

"ŞEHİR ÇOK GERGİN"

Kilis'te yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kuranların bulunduğunu belirten Tayyar, kentte gerilimin yükseldiğini savundu. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kilis’te neler oluyor? Önce kronolojiye bakalım. CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu. AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti. AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var. Ve şehir çok gergin. AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor."

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Son Dakika Gündem Şamil Tayyar, 'Şehir elimizden gidiyor' diyerek AK Parti'yi uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    elden gitse de yine alırsınız. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şamil Tayyar, "Şehir elimizden gidiyor" diyerek AK Parti'yi uyardı - Son Dakika
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