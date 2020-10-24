Şampiyon boksörden Çankırı Birlikspor'a malzeme desteği

Kazandığı Avrupa ve kıtalararası şampiyonluklarla Türk boks tarihine adını yazdıran Selçuk Aydın, Çankırı Birlikspor'a malzeme desteğinde bulundu.

Kentteki bir restoranda kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Aydın, kulübe boks malzemeleri yardımında bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Aydın, Çankırı Birlikspor Kulübünün davetlisi olarak Çankırı'ya geldiğini söyledi.

Türkiye boks camiasının başarısının düştüğünü belirten Aydın, "Biz bu işin içinden, mutfağından geliyoruz. Ben size baktığımda zaten neye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Biz bunlara cevap vermek için yola çıktık. Ekip ruhuyla Türk boksuna bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Ben bu yola Boks Federasyonu başkanlığı için değil, camiamızın sorunlarına çözüm üretmek için ve benden beklentilerine cevap vermek için bu yola çıktım." dedi.

Çankırı Birlikspor Kulüp Başkanı Talip Dönmez de Selçuk Aydın'a kulübe olan desteğinden dolayı teşekkür ederek, spora katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.