Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda gerçekleştirecek.

Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir , Kasımpaşa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:29

Kaynak: AA

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