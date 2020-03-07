Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu - Son Dakika Spor

Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kız basketbol U18, U14, U12, U11 ve U10 takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Şampiyon sporcular kupalarını Başkan Seçer'e sundu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kız basketbol U18, U14, U12, U11 ve U10 takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Şampiyon olan U18 ve 3.'lük kupası alan U14 kız basketbol takımının sporcuları, kazandıkları kupaları Seçer'e sundu.


Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ile basketbol altyapı hocaları Eren Yılmaz ve İbrahim Sağdıç da yer aldı. Sporculara ve altyapı hocalarına hedefleriyle ilgili sorular soran Seçer, "Daha üstleri hedefleyin. Çıtayı yükseltin, hedefi yüksek tutun. Çok daha iyi noktalarda olabiliriz. Henüz kulübümüz yeni oluştu. Ama iyi başladık. Ne yaptığımızı bilerek gidiyoruz. Günü kurtarmak değil, gerçekten yarınların altyapısını oluşturmak istiyoruz" dedi.


Sporcuların, spor yaparken hem kendilerine hem de kentlerine katkı yapacaklarını ifade eden Seçer, "Sporun önemli bir özelliği var, insanları bir araya getirir. Spor kardeşlik, barış, huzur demek. Bu önemli. Diğer taraftan kentinizi, ülkenizi tanıtabilirsiniz. Müsabakalar için farklı illere gidiyorsunuz, gideceksiniz. Orada Mersin'in tanıtımına katkı sunacaksınız. İnşallah uluslararası başarılar için de yurt dışına maçlara gideceksiniz. Orada da Türkiye'nin tanıtımına katkı sunacaksınız. İyi bir kulübe mensupsunuz. Altyapımız gayet iyi. Sizleri gözü gibi koruyan bir başkanınız var. O konuda rahat olun. Hiçbir konuda eksik olmayacak. Hiçbir konuda sizi sıkıntıya sokacak kararların altına imza atmayız. En değerli hocalarımızla yürüyeceğiz. Başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Çok daha güzel başarılara hep beraber yürüyeceğiz. Ondan eminim. Hiçbir kuşkum yok. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve sizleri çok seviyorum" diye konuştu. - MERSİN

basketbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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