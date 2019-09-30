Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında uluslararası sosyal sorumluluk projesine start verildi.



SDÜ yürütücülüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve 'Türkiye Ulusal Ajans' tarafından desteklenen 'Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi', 'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır' Projesi özel sporcuları da kucaklıyor.



"Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır"



Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projesi olan ve 'Türkiye Ulusal Ajans' tarafından desteklenen çalışma ile fiziksel duyarlılığı olan 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlere yüzme eğitimi verilecek.



Proje kapsamında Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ve Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, 3 Ekim Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi'ne geliyor. İki şampiyonun Hikayesi SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Salonunda saat 14.00 de gerçekleştirilecek.



Koordinatör Doç. Dr. Aygen Oksay, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitim Projesi olan 'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır' için 2 şampiyon sporcuyu ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Şampiyonların hikayelerinin yer alacağı konferansa ilginin yoğun olması bekleniyor. - ISPARTA