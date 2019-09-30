Son Dakika Haberleri: Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
Son Dakika Spor Haber

Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak

1 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında uluslararası...

Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak, System.String[]

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında uluslararası sosyal sorumluluk projesine start verildi.


SDÜ yürütücülüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve 'Türkiye Ulusal Ajans' tarafından desteklenen 'Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi', 'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır' Projesi özel sporcuları da kucaklıyor.


"Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır"


Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projesi olan ve 'Türkiye Ulusal Ajans' tarafından desteklenen çalışma ile fiziksel duyarlılığı olan 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlere yüzme eğitimi verilecek.


Proje kapsamında Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ve Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, 3 Ekim Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi'ne geliyor. İki şampiyonun Hikayesi SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Salonunda saat 14.00 de gerçekleştirilecek.


Koordinatör Doç. Dr. Aygen Oksay, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitim Projesi olan 'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır' için 2 şampiyon sporcuyu ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Şampiyonların hikayelerinin yer alacağı konferansa ilginin yoğun olması bekleniyor. - ISPARTA

Süleyman Demirel Üniversitesi, İspanya, Isparta, Murcia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'daki bir Flamenko ekibi, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı Erik Dalı'yla dans etti
Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:22:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]