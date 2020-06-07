Şampiyonlar bu havuzda yetişecek - Son Dakika

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl İlçesi'ne kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl İlçesi'ne kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tekvandoda milli sporcumuz Hatice Kübra, olimpiyatlarda bizi temsil edecek. Neden bu havuzdan da milli ve şampiyon sporcular çıkmasın?" dedi.


Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları ile 17 ilçeye farklı branşlara yönelik spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'e de yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdı. Toplam bin 450 metrekare taban alanına sahip olan ve bünyesinde çok amaçlı salon, yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve mutfak bulunan yüzme havuzunun çatısı, açılır-kapanır otomatik hareketli mekanik cam sistem olarak tasarlandı. Böylelikle 12 ay boyunca hizmet vermesi sağlanan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile çok sayıda davetli katıldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de biri açık, biri ise özel sektörde olmak üzere iki yüzme havuz olduğunu ancak nüfusu 274 bine ulaşan, birçok ilden bile büyük olan İnegöl'de yeni bir havuza ihtiyaç olduğunu söyledi. Spor tesisleri anlamında kendi başkanlığı döneminde gerek bakanlık gerekse de belediye marifetiyle önemli spor yatırımları yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Şimdi de Alper başkanımızın yaptığı ve yapacağı yatırımlar var. Yarı olimpik yüzme havuzu İnegöl için olmazsa olmaz konulardandı. İnşallah yakın zamanda ikincisine başlayalım. Büyükşehir olarak 17 ilçede de yatırımlara gümbür gümbür devam ediyoruz. Dağ ilçelerimizdeki yol, kavşak, sportif ve kültürel tesisler, Karacabey ve Orhangazi'de kültür merkezi, yine Mustafakemalpaşa'da gençlik merkezi, merkezde devam eden yatırımlarımız var. Velhasıl bu çalışmaların önemlilerinden biri de burası. İnegöl Belediyesi marifetiyle, muhtemelen belediyespor bünyesinde işletilecek. Sporcular ve kadını, çocuğu, erkeğiyle tüm halkımızın yararlanacağı tesis, dönem dönem farklı ulusal ve bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapacak" dedi.


"Dedikodu değil icraat yapıyoruz"


Yüzme havuzunun botanik parka da değer katacağını dile getiren Başkan Aktaş, "İnanıyorum ki burada birçok kişi yüzme sporunu geliştirecek veya yüzme öğrenecek. Ama temennimiz buradan milli sporcular çıkması. Biliyorsunuz tekvandoda Hatice Kübra kızımız inşallah bizi olimpiyatlarda temsil edecek. Niçin buradan da milli ve şampiyon sporcular çıkmasın. Bizim işten güçten, yoldan altyapıdan, spor tesisi, kültür tesisinden, hasılı herhangi bir kırsal mahallemizin eksikliğini gidermekten başka düşüncemiz yok. İşimiz bu. Dedikodu yapmıyoruz, icraat yapıyoruz. Tüm bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, yönetici arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizin katkılarıyla yapıyoruz. İnegöl'ü bekleyen yeni güzellikler var. İnegölsporun ikinci ikmal ihalesi gerçekleşti. Onu yeni yerine taşıyıp, İnegöl Belediyesi öncülüğünde oraya çok güzel, orijinal bir spor parkı, millet bahçesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.


Bursa Milletvekili Efkan Ala da törende yaptığı konuşmada isim vermeden hizmet üretmek yerine siyasi polemik üreten belediye başkanlarına yüklendi. Ala, "Biz İnegöl'de temel atıyoruz, açılış yapıyoruz. Başka belediye bakanları ne yapıyor. Evet onlar da bir şey yapıyorlar ama twit atıyorlar, temel atmıyorlar. Biz şimdi açılış yapıyoruz, hizmet üretiyoruz. Onlar laf üretiyor, siyasi tartışma açıyor. Açın da sizin genel başkanınız yok mu siyasi tartışma başlatacak, siyasi kadrolarınız yok mu. Millet sizi sürekli laf üretesiniz diye seçmedi ki. Hizmet üretesiniz diye seçti. Nasıl olur hizmet üretmek derseniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bakın. İlçe belediyelerimize bakın. Millete bir faydanız dokunsun. Bunlardan ders alamayacak kadar da birikiminiz yoksa, yapılandan öğrenecek birikiminiz yoksa orada ne işiniz var. Ülkenin zamanı değerli, en önemli kıymet. Bu zaman heba edilmemeli" dedi.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da seçim öncesi İnegöllülere verdikleri sözleri bir bir tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özellikle gençleri çok önemsediklerini ve yüzme havuzunun da ağırlıklı olarak gençlere hizmet vereceğini dile getiren Taban, ilçeye kazandırılan tesis nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar bu havuzda yetişecek - Son Dakika Spor
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