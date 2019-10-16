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Şampiyonların tayları görücüye çıkıyor

1 saat önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 16 baş safkan Arap elit koşu tayı 22 Ekim'de satışa sunulacak.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 16 baş safkan Arap elit koşu tayı 22 Ekim'de satışa sunulacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu Enternasyonal ahırlarda saat 12.00'de görücüye çıkacak tayların arasında Türkiye'de yarış sahalarında isminden başarıyla söz edilen Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Anka, Araslı, Ağakaraca, Benanadolu ve Orçun gibi şampiyon safkan Arap yarış atlarının yavruları da bulunuyor.

Yaklaşık 3,5 milyon lira gelir elde edilmesi beklenen satış, TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan şu anda hipodromlarda koşan Arap yarış atlarından Denizim, Semend, Batmanaslanı, Çaltepe, Artuklu, Oğuzboylu, Demirperde, Taçser ve Çelikkalkan gibi başarılı atlar da Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirildi.

Mahmudiye, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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