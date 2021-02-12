Samsun Büyükşehir Belediyesi güneş ve rüzgardan elektrik üretecek

Samsun Büyükşehir Belediyesinin güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreteceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güneş ve rüzgardan enerji üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Kentte Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için yer tespitinin yapıldığını ifade eden Demir, " Türkiye'nin en büyük GES projesini haziran ayında ihale etmek için çalışıyoruz. 80 megavat enerji üreteceğiz. Ürettiğimiz elektrikle giderlerimizi mahsuplaştırma yapacağız. Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ile ilgili de çalışmamız var. Projeleri hayata geçirdiğimizde yılda 150 milyon ila 200 milyon lira arası gelire kavuşacağız. Mevcut bütçemizin 5'te biri kadar tek kalemde gelirimiz olacak." dedi.

Demir, park, bahçe bakım, budama, sulama ve gübrelemeyle ilgili işlemlerin ihale edilip firmalara yaptırıldığını belirterek, bunu artık belediye bünyesinde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediyeye yol süpürme aracı hibe ettiğini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda tüm belediyelerimizle birlikte çalışmalar yapmak durumundayız. Atıkların değerlendirilmesi çok önemli. Ayrıca gelecek yıl SASKİ'nin önemli projelerini ihale edeceğiz. Ek bir su arıtma tesisi inşa edeceğiz. Bunun maliyeti 150 milyon ila 200 milyon lira arasındadır. Salıpazarı ilçesinde baraj inşaatı başlıyor. 2022 yılı sonuna kadar bitecek. Eş zamanlı olarak Terme, Ayvacık, Çarşamba da bu hattan su alacak. Önümüzdeki sene SASKİ olarak 1 milyar liralık yatırım yapacağız. Bunu da kuruşu kuruşuna hesaplayarak finanse edeceğiz. Öz kaynakla yapacağız. Yetmezse İller Bankasından kredi alacağız. Bunların tamamını bu yıl ihale etmiş olacağız."

Demir, Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesi'ni de mülkiyet sahipleri ve esnafı mağdur etmeden hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.