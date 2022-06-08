Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

08.06.2022 19:11
Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Samsun'un İlkadım ilçesinde amcasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde amcasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde av tüfeğiyle rastgele ateş eden A.S. (40), amcası E.S'yi (58) yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.S, tedavi altına alındı.

Şüpheli ise İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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