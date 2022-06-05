"Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu"na 555 bisikletli katıldı - Son Dakika
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"Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu"na 555 bisikletli katıldı

05.06.2022 17:51

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu" etkinliğine 555 bisikletli katıldı.

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu" etkinliğine 555 bisikletli katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde toplanan bisikletliler buradan Çobanlı İskelesi'ne kadar pedal çevirdi.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, kentte Dünya Çevre Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Dünyanın korunmasını, gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Dağlı, "Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak evlatlarımız için yapabileceğimiz en hayırlı işlerin başında gelmekte." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu yılki temayı "Sıfır Atık" olarak belirlediğini anımsatan Vali Dağlı, "Başta gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimiz olmak üzere hepimiz çevreci olacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Sporu bir yaşam haline getireceğiz. Bugün 555 vatandaşımızla birlikte bisiklet sürüyoruz. İnşallah bu, bisiklet sporunun yaygınlaşmasına sebep olur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel kentlerinin başında geldiğini vurgulayarak "Dünyamızı, bu güzel şehrimizi doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bu etkinliğin bu bilincin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da çevre dostu bisikletin günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi Tarık Torul ve üyeleri ile bisikletseverler katıldı.

Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı
Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu na 555 bisikletli katıldı

YORUMLAR
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Samsun'da 'Çevre Dostu Bir Yaşam' için bisiklet turu düzenlendi Samsun'da 'Çevre Dostu Bir Yaşam' için bisiklet turu düzenlendi 'Çevre dostu bir yaşam' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi 'Çevre dostu bir yaşam' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu'na 555 bisikletli katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu"na 555 bisikletli katıldı - Son Dakika
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