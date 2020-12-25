Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı - Son Dakika

Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı

25.12.2020 10:04
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca Samsun'a gönderilen PCR test cihazı sayısı 13'e olurken, İl Sağlık Müdürü öğretim üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç, yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı'nca Samsun'a gönderilen PCR test cihazı sayısı 13'e olurken, İl Sağlık Müdürü öğretim üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç, yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Oruç, "Vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için temaslıların hepsinden evde numune almaya başladık. Bu sayede temaslıların evden çıkmadan izole olmalarını sağladık" dedi.

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 100 artış oranına ulaştığı Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar, etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayısında yüzde 35 azalma olduğunu belirtti. Kentteki denetimler devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a yeni PCR test cihazları gönderildi. Böylece kentteki test cihazı sayısı 13 olurken, günlük test kapasitesi de 5 binden 7 bine yükseltildi. Test cihazı sayısının artmasıyla harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, temaslıların tespitini erken dönemde yapmak için yeni uygulama başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için nüfusun yoğun olduğu bölgelerde temaslıların hepsinden evde numune almaya başladı. Uygulamayı tüm Samsun'a yayacaklarını kaydeden İl Sağlık Müdürü Oruç, bu sayede temaslıların evden çıkmadan izole olacağını belirtti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ, BU YÜKÜN ALTINDA YORULUYOR'Pandemiyle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Oruç, "Vaka sayısının artmış olması hem moralimizi bozdu hem de bizleri strese soktu. Bu dönemde filyasyon ekip sayısını, test alma sayısını, laboratuvar sayısını artırdık. Hızlı filyasyon yaparak, erken dönemde vatandaşa ulaştık, ilacını verdik ve bu sayede kısmen de olsa bir azalma sağladık. Bu azalma önemli fakat bunun sürekliliği de önemlidir. Yaz döneminde vaka sayısında bir artış ve ardından azalış olmuştu. Bu azalma bir rehavete yol açtı; cenazeler, aile içi ziyaretler, taziyeler derken süreç bu şekilde başladı. Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısında düşüş oldu ve inşallah bu düşüş devam eder. Ancak hastanelerdeki yük devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız, bu yükün altında gerçekten yoruluyor. Bu durum da motivasyonu etkiliyor. Çünkü elinizden kayan insanları görüyorsunuz, bunlar da bizleri üzüyor. Vaka sayımız azaldı ama hastane yükümüz çok yüksek. Tedbirlere riayet edersek, vaka sayısındaki azalış devam ederse, ilaçları zamanında ve doğru alırsak hastane yükümüz de azalır" dedi.'TEMASLILAR EVDEN ÇIKTIĞI ZAMAN RİSK VAR'Samsun'daki PCR test cihazı sayısının 13'e yükseltildiğini belirten Oruç, şunları söyledi: "Normal kapasitemiz 5 bindi, yeni cihazların gelmesiyle birlikte günlük test kapasitesi 7 bine çıktı. 1 tane daha cihazımız gelecek, onu da Bafra'ya kuracağız. Şu an Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Çarşamba Devlet Hastanesi'nde test merkezlerimiz var. Bunlara Bafra Devlet Hastanesi'ni de ekleyeceğiz. Yaygın bir test yapma ve testleri herkese uygulama niyetimiz var. Test cihazı artıkça personel takviyesi de yaparak, test sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Hiçbir temaslımızın evden çıkmadan, kendilerinden test almak istiyoruz. Temaslılar evden çıktığı zaman belirli bir risk var. Temaslılarımız, evden çıkmasın, beklesinler. Biz mutlaka onların testlerini belirli gün ve saatte yapacağız. Eğer 'temaslıyım' diyen bir kişi varsa, bunun kaydını mutlaka yaptırsın. Bu kayıtların yapılmadığını görüyoruz. Temaslı tüm vatandaşlarımızın, testlerini evden alarak asemptomatik vakaları, erken dönemde yakalayıp, topluma karışmasını engelleyeceğiz ve izole olmalarını sağlayacağız. Erken dönemde tedavisini vererek, bu hastalığı yenelim. Uygulama şu an için başladı ve tüm ilçelerimize bu uygulamayı yayacağız."'GÖNÜLLÜ KARANTİNA ÇOK ÖNEMLİ'

Kurallara uyan herkese teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Oruç, maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Oruç, "Bu virüs gerçekten çok sinsi, her an bulaşmak için bekliyor. Biz de bu virüse karşı korunacağız. Aşı olana kadar veya toplumsal bağışıklık üst düzeye çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edeceğiz. Ayrıca gönüllü karantina çok önemli, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı gün ve saatlerde de kendi sokağa çıkma yasağımızı uygulayalım. Bunu gönüllü olarak yapalım. İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım, dışarı çıktığımızda ise işimizi hemen halledip evimize dönelim. Bunu yapamazsak yeniden artışlar olacak ve sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Ayrıca önümüzde bir yılbaşı tatili var, bu süreçten önce de gönüllü olarak kendimize yasaklar koyalım, dışarı çıkmayalım. Kendimizi ve ailemizi koruyalım" diye konuştu.


- Samsun
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı
Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı

İl Sağlık Müdürü, PCR Testi, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Survivor 2021'in yayın günü belli oldu MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
Galatasaray, Fatih Terim'siz 25 maçta 31 puan kaybetti Galatasaray, Fatih Terim'siz 25 maçta 31 puan kaybetti         
10:16
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum         
09:49
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
09:39
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak         
08:13
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 10:47:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da, Covid-19 temaslılarından evde numune alınmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei