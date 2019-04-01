Son Dakika Haberleri: Samsun'da 'Cumhur İttifakı' Büyükşehir ve 15 İlçeyi Kazandı, 3 İlçe El Değiştirdi

Samsun'da 'Cumhur İttifakı' Büyükşehir ve 15 İlçeyi Kazandı, 3 İlçe El Değiştirdi

14 dakika önce

SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı.

Samsun'da 'Cumhur İttifakı' Büyükşehir ve 15 İlçeyi Kazandı, 3 İlçe El Değiştirdi, System.String[]
SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti ise 1'er ilçede belediye kazandı. 

Samsun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ile İYİ Parti ise 1'er belediyeyi kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li aday  Mustafa Demir otururken, ikinci sırada ise Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin yer aldı. 

3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

İlkadım ilçesinde İYİ Parti'li Necattin Demirtaş mevcut başkan olan AK Parti'li Erdoğan Tok'a karşı kazanarak yeni belediye başkanı seçildi. Atakum ilçesinde de değişiklik yaşandı. AK Parti'nin elinde olan Atakum ilçesini AK Parti'li Zihni Şahin'e karşı CHP'li Cemil Deveci kazandı. AK Parti'nin elinde bulunan Alaçam ilçe belediyesini ise Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren MHP'li İlyas Acar kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Samsun'da kazanan belediye başkanları işe şöyle;

AK Parti:

Büyükşehir: Mustafa Demir

Canik: İbrahim Sandıkçı

Tekkeköy: Hasan Togar

Çarşamba: Halit Doğan

Terme: Ali Kılıç

Salıpazarı: Halil Akgül

Ayvacık: Halil Kalaycı

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Havza: Sebahattin Özdemir 

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis 

Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu

Bafra: Hamit Kılıç 

Yakakent: Hüseyin Kıyma

MHP

Asarcık: Şerif Kılağuz 

Alaçam:  İlyas Acar

CHP

Atakum: Cemil Deveci

İYİ Parti:

İlkadım: Necattin Demirtaş

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:08 Kaynak: DHA

MHP, AK Parti, Samsun, Politika
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