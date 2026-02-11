Samsun\'da Dere Yatağında Ölü Bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki kişi, dere yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yılanlı Deresi içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, 52 yaşındaki Musa Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Yarar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.
Polis ekipleri, Yarar'ın düştüğü tahmin edilen bölgede içinde etil alkol bulunan pet şişeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.
