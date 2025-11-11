Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Samsun'da 112 Ambulans Merkezi'nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan 43 yaşındaki Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.

7 BİN 500 TL DOLANDIRILDI

Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.

"BİRÇOK KİŞİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILMIŞ"

Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ'nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.