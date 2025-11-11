Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı - Son Dakika
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
11.11.2025 23:05  Güncelleme: 09:36
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Haber Videosu

Samsun'da acil tıp teknikeri olarak görev yapan Volkan Kırak, internet üzerinden 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir sitenin ağına düştü. TOKİ projesine başvurduğunu zanneden Kırak, 7 bin 500 TL dolandırıldığını fark edince soluğu savcılıkta aldı.

Samsun'da 112 Ambulans Merkezi'nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan 43 yaşındaki Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.

7 BİN 500 TL DOLANDIRILDI

Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.

"BİRÇOK KİŞİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILMIŞ"

Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ'nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Sosyal Konut, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı - Son Dakika
