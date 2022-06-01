Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı

01.06.2022 15:47
Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'a verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'a verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Yargıtay ilamında, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen kararın incelendiği belirtildi.

Sanık hakkında hükmolunan cezanın 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek inceleme yapıldığı ifade edilen ilamda, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 13.07.2021 gün, 2021/2012 Esas, 2021/2022 karar sayılı 'istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine dair' hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin suç vasfına, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine katılan Emriye vekilinin sanığın üst hadden cezalandırılması gerektiğine, katılan Bakanlık vekilinin suç vasfına, sanığın üst hadden cezalandırılması gerektiğine yönelen temyiz sebeplerinin reddiyle, CMK'nin 302/1. maddesi gereğince, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Darbedilen Emriye M'nin avukatı İslam Gezer, AA muhabirine, "Yerel mahkemece verilen kararın Yargıtayca da onanmış olması sevindiricidir. Kaldı ki yargılama boyunca yapılan savunmaların ne denli gerçeklikten uzak ve müvekkilin özel hayatına saldırı niteliğinde olduğunu dile getirmiştik. Bizler bir kez daha belirtmek isteriz ki memlekette hiçbir kadın hiçbir çocuk yalnız yürümeyecek." dedi.

Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart 2021'de gece İbrahim Zarap 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eşinden olaydan yaklaşık 3 yıl önce boşanan kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi, sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın, yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çocuğunun gözleri önünde eski eşini döven şahsın cezası Yargıtay tarafından onandı Çocuğunun gözleri önünde eski eşini döven şahsın cezası Yargıtay tarafından onandı Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya verilen ceza onandı
Kaynak: AA

Yargıtay, Samsun, Temyiz, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da eski eşini darbeden sanığa verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement