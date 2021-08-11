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Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği - Son Dakika

Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği

11.08.2021 16:10
Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemide mağdur olan esnafa 1000'er TL'den toplam 7 milyon 473 bin TL destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemide mağdur olan esnafa 1000'er TL'den toplam 7 milyon 473 bin TL destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 473 esnafa 1000'er TL olmak üzere toplamda bugüne kadar 7 milyon 473 bin liralık destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik" dedi. Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e pandemide mağdur olan kahveci esnafına sağladığı 1000 TL'lik destek için teşekkür etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, vatandaşların tüm çağrılarına anında dönen, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden pazar filelerine kadar her alanda destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı dönemlerde esnafları da unutmayarak sosyal destek paketlerini devreye aldı.

Samsun merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 473 esnafa 1000'er TL'lik destek veren Büyükşehir Belediyesi son ödemelerini de bugün gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) tarafından gönderilen listeler doğrultusunda Samsun'un 17 ilçesini kapsayan bölgedeki 7 bin 473 esnafa toplamda 7 milyon 473 bin TL'lik nakdi yardımda bulunuldu.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafların olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. Bütçe gerçeklerimize bakarak bin lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Gönül istiyor ki daha fazla verelim, tüm zararlarını kapatalım. İnşallah bir yerlere merhem olmuşuzdur, esnafımız bir nebze de olsa nefes almıştır. Tüm derdimiz budur. Çünkü biz her güçlüğü birlikte yenen bir milletiz. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Verdiğimiz destek paketi kapsamında esnaflarımız son ödemelerini de bugün itibariyle almış durumda. Hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.

Esnaftan teşekkür

Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e pandemide mağdur olan kahveci esnafına sağladığı 1000 TL'lik destek için teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Salgın sürecinden en çok etkilenenler esnaflar oldu. Verilen destek de bizim için çok önemliydi. Süreçte maddiyatı bir tarafa manen destek olan bize yalnız olmadığımızı gösterdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e şahsım ve teşkilatım adına teşekkürü bir borç bilirim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği
Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği - Son Dakika Ekonomi


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