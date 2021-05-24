Samsun'da FETÖ'nün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık ya da tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü yakalanmıştı.